“Espero que sejam uns grandes Jogos [Olímpicos] e um momento de grande partilha de culturas, excelência, grandes competições e resultados. É, sem dúvida alguma, um evento planetário e que nos põe todos à prova em vários níveis. Estou muito motivado para poder assistir a grandes desempenhos da nossa delegação. O que desejamos é que corra tudo conforme planeado, é o objetivo de toda a gente”, disse o governante.

Após a apresentação do livro “Treinadores Olímpicos – Fazedores de Campeões”, da autoria da jornalista Cecília Carmo, Pedro Dias, que fez a apresentação da obra, frisou a importância de os 73 atletas que compõem a comitiva estarem tranquilos e terem as condições para, no momento das provas, estarem preparados para dar o seu melhor.

“A questão principal é criar todas as condições para que eles se possam preparar para, chegado o momento de avaliação deste ciclo de quatro anos, poderem estar prontos para competir. Dentro do grupo de 73 atletas qualificados, temos um lote que está no nível máximo do programa de preparação olímpico e é sob esses atletas que existem as fundadas esperanças de que possam obter as marcas que os levaram a integrar esse patamar”, realçou o secretário de Estado, que disse acreditar em bons desempenhos dos atletas nacionais.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 vão realizar-se de 26 de julho a 11 de agosto.