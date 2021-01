O diretor executivo do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, aconselha o norueguês Erling Braut Haaland a seguir o exemplo do polaco Robert Lewandowski e permanecer no clube para amadurecer como futebolista, numa entrevista publicada hoje na revista Kicker.

"Erling [Braut Haaland], e o seu agente Mino Raiola, sabem com o que podem contar connosco. Só posso aconselhá-lo a fazer como Robert Lewandowski", disse Hans-Joachim Watzke, numa altura em que se fala na possível saída do avançado norueguês no final da época. O diretor recorda que o polaco Robert Lewandowski – considerado pela FIFA o melhor jogador de 2020 - chegou ao clube em 2010, então com 22 anos, e "deu um tempo a si próprio" para "amadurecer como atacante de classe mundial no Dortmund", antes de sair para o Bayern Munique, quatro anos depois. O internacional norueguês Erling Braut Haaland, de 20 anos, assinou pelo Borussia Dortmund em janeiro de 2020, um contrato válido até 2024 e que inclui uma cláusula de rescisão estimada em 75 milhões de euros, que alimenta rumores de uma possível saída no final da temporada.