Paulinho, de 27 anos, que chegou a Braga na temporada de 2017/18, proveniente do Gil Vicente, soma 132 jogos e 53 jogos pela formação ‘arsenalista’, tendo sido o melhor marcador dos ‘guerreiros’ na última época.

Com a extensão do vínculo contratual de Paulinho até 2025, o Sporting de Braga segura um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas e responde ao interesse demonstrado por vários clubes na sua aquisição.

O avançado foi formado no Santa Maria FC, clube de Barcelos, no qual se estreou na equipa principal em 2010/11. Depois ingressou no Trofense, em 2012/13, seguindo posteriormente para o Gil Vicente, em 2013/14, de onde saiu em 2017 para o Sporting de Braga.