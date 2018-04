O Chongqing Lifan, equipa treinada por Paulo Bento, continua sem vencer fora na Superliga chinesa de futebol, depois de hoje ter empatado a 2-2 na visita ao Dalian Yifang.

Em encontro da quinta jornada, o técnico português viu a equipa estar a perder por 2-0, mas a expulsão de Zhu Xiaogang na formação da casa, aos 60 minutos, ‘ajudou’ à recuperação.

O brasileiro Fernandinho reduziu para 2-1 aos 64 minutos, e Dong Cao fez o 2-2, aos 84.

A equipa de Paulo Bento segue no sétimo lugar, com sete pontos, com duas vitórias (em casa) e duas derrotas e um empate (fora), enquanto o Dalian Yifang é 16.º e último classificado.

No domingo, o Shanghai SIPG (1.º), de Vítor Pereira, visita o Henan Jianye (12.º), e o Tianjian Quanjian (13.º), de Paulo Sousa, que apenas tem uma vitória, joga fora com o Guizhou Zhicheng (14.º).