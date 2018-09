O treinador português Paulo Bento estreou-se hoje no comando técnico da seleção da Coreia do Sul de futebol com uma vitória por 2-0, frente à Costa Rica.

No encontro particular, disputado em Goyang, os golos da equipa sul-coreana foram apontados por Lee Jae-sung, aos 35 minutos, na sequência de uma grande penalidade falhada por Son, e por Nam Tae-hee, aos 78.

O técnico português, de 49 anos, assumiu o comando técnico da seleção asiática em 17 de agosto, tendo estabelecido como objetivos a conquista da Taça Asiática em 2019 e a presença da equipa no Mundial Catar2022.

Paulo Bento, que estava sem clube desde final de julho depois de ter sido despedido do Chongqing Lifan, da Superliga chinesa, sucedeu no cargo a Shin Tae-yong, que orientou a equipa na reta final da fase de apuramento para Mundial e na prova realizada na Rússia, onde a Coreia do Sul não foi além da fase de grupos.

O técnico volta assim a comandar uma seleção, depois de ter estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, tendo alcançado as meias-finais do Euro2012.

Paulo Bento iniciou a sua carreira de treinador em 2005 no Sporting, com o qual conquistou a Taça de Portugal por duas vezes, e depois de passar pela seleção, orientou o Cruzeiro, do Brasil, em 2016, o Olympiacos, com qual se sagrou campeão grego em 2017, e os chineses do Chongqing Lifan.