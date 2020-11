Num evento realizado na arena Mohegan Sun, em Uncasville, no estado de Connecticut (Estados Unidos), o atleta luso, de 25 anos, perdeu o combate logo no primeiro assalto, ao cabo de pouco mais de dois minutos, por ‘knock-out’, após ter caído e batido com a cabeça no solo, em resposta a dois golpes seguidos de Freire, com os braços esquerdo e direito.

O lutador de Guimarães, radicado na Irlanda desde 2017, perdeu pela primeira vez no circuito após quatro triunfos, num duelo que respeitava aos quartos de final do Grande Prémio Mundial Bellator, mas que valia o título da categoria para atletas com pesos entre os 61,2 e os 65,8 quilos, por causa de o adversário ser o campeão.

Pedro Carvalho, que averbou a primeira derrota desde novembro de 2015, quando foi derrotado pelo brasileiro Ademir Araújo, passou a ter um registo de 11 triunfos em 15 embates, numa carreira iniciada em setembro de 2012, com um triunfo por ‘submissão’ frente ao brasileiro Edi Vicente, em Viseu.

Já o lutador oriundo de Natal, no estado brasileiro de Rio Grande do Norte, conhecido no Bellator como ‘pitbull’, com 33 anos, segurou o ‘cinturão’ e averbou o 31.º triunfo em 35 combates no circuito, o 11.º por ‘knock-out’.