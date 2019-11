Para Pedro Martins e Abel Ferreira, um jogo grande entre os dois não é novidade, ou não tivessem eles sido os treinadores protagonistas de um dos maiores dérbis do norte de Portugal na temporada 2017/18, quando defendiam as cores de Vitória de Guimarães e SC Braga, respetivamente.

Olhando para trás, podemos olhar para o dérbi minhoto como uma espécie de aquecimento para o grande jogo que os volta a colocar frente a frente este domingo, primeiro dia de dezembro de 2019, na Grécia. Agora, é Pedro quem veste de vermelho, as cores do Olympiacos, e a Abel de negro, com o PAOK.

De um dérbi quente em Portugal, os dois treinadores, juntamente com Vieirinha (PAOK), José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence (Olympiacos), vão dar um sotaque português a um dos clássicos mais intensos da Europa, com um ambiente aceso, ao bom estilo grego, e ao qual se soma um fator decisivo: quem vencer fica no topo da tabela do campeonato (atualmente ambas as equipas somam 27 pontos no primeiro lugar da classificação).

Isto é tudo o que precisa de saber para desfrutar do jogo grande:

Giorgos Koudas. Ou como tudo isto começou

A rivalidade entre Olympiacos e PAOK tem dois grandes alicerces. Primeiro, o facto de o Olympiacos ser de Atenas, a capital da Grécia, e o PAOK servde Salónica. A primeira é do sul e a segunda do norte. E um pouco como acontece em rivalidades como aquela entre SL Benfica e FC Porto, está em causa a geografia do país. Neste caso grego, uma zona, Salónica, historicamente mais pobre do que o sul, e que sempre considerou que as gentes de Atenas foram beneficiadas em relação ao restante país.

A história que proporcionava jogos duros, daqueles que nenhum adepto quer perder, estava lá, mas ganhou uma dimensão muito maior no verão de 1966, quando o Olympiacos tentou contratar Giorgos Koudas, uma lenda viva do PAOK, e que na altura começava a despontar ao ponto de merecer a alcunha de "Alexandre, o Grande".

O problema aconteceu nas negociações, uma vez que o clube de Atenas abordou diretamente Koudas sem falar com a direção do PAOK. Quando Giorgos Pantelakis (presidente do emblema de Salónica) ficou a par da situação, impediu a transferência, nunca permitindo que a ida do jovem Giorgos para a capital grega acontecesse, pelo menos oficialmente. O caso descambou e, sem o Olympiacos poder inscrever o médio na equipa, Koudas passou dois anos a apenas participar em jogos amigáveis dos Thrylos (nome pelo qual o clube de Atenas também é conhecido).

No verão de 68 o caso terminou, com Koudas a regressar ao PAOK, onde guiou a equipa nos anos 70 a várias conquistas, do primeiro campeonato a tuas taças da Grécia, mas não sem deixar para trás uma rivalidade insana.

Um árbitro espanhol, para percebermos do que estamos a falar