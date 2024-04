O português de 27 anos, ligado ao Sporting, garantiu o título europeu com 59.160 pontos, acima do francês Pierre Gouzou, prata, com 58.910, e do outro representante luso na final, Diogo Abreu, ginasta de 30 anos, também vinculado ao emblema de Alvalade, que já competiu nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, com 57.810 pontos.

Com estas dois resultados, a seleção portuguesa de ginástica de trampolins ‘assinou’ um último dia de Europeus com duas medalhas de ouro, de Pedro Ferreira e de Tiago Romão, no duplo minitrampolim, duas de prata, de Diana Gago, no duplo minitrampolim, e de Mariana Cascalheira, no ‘tumbling’, e duas de bronze, a de Diogo Abreu e a de Alexandra Garcia no duplo minitrampolim.

Portugal concluiu assim a 29.ª edição da competição, decorrida pela segunda vez no pavilhão multiusos de Guimarães, com três medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.