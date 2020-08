Pedro Gonçalves, de 22 anos, chega ao emblema ‘leonino’ depois de ter alinhado no clube minhoto, ao qual chegou proveniente dos ingleses do Wolverhampton. Antes, tinha completado no Valência a formação iniciada em Vidago, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.

“É um grande orgulho poder vestir esta camisola. O Sporting é um dos ‘grandes’ de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família sportinguista”, afirmou, em declarações ao sítio dos ‘leões’, o médio, que marcou sete golos em 40 jogos oficiais pelo Famalicão, reconhecendo que “o projeto é aliciante”.

Pedro Gonçalves justificou o sexto lugar na I Liga da formação famalicense com “muito trabalho”, ambicionando, no conjunto orientado por Rúben Amorim, “repetir” ou “fazer até melhor”.

“O objetivo é ganhar todos os jogos para que possamos dar as maiores alegrias aos adeptos. Precisamos do apoio deles. Espero que isto [a pandemia de covid-19] passe o mais rapidamente possível e que em breve consigamos estar juntos em Alvalade”, referiu o médio.

Sporting e Famalicão não revelaram o montante envolvido na transferência do jogador, que tinha contrato com o clube minhoto até 30 de junho de 2024.