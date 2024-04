Em Alvalade, em comparação com o encontro da última terça-feira na Luz (2-2), Pedro Gonçalves regressa ao ataque ‘leonino’, por troca com Paulinho, com o técnico Rúben Amorim a promover ainda a inclusão de St. Juste, na defesa, de Catamo e Matheus Reis, nas alas, e de Morita no meio-campo.

No banco de suplentes, além de Paulinho, vão ficar Diomande, Esgaio, Nuno Santos e Daniel Bragança, todos titulares na segunda mão das meias-finais da Taça.

Isto significa que o guarda-redes Israel vai ter à sua frente, como é habitual, uma defesa a três, com St. Juste, o capitão Coates e Gonçalo Inácio.

Catamo será o ala direito e Matheus Reis o esquerdo, com Morita e o dinamarquês Hjulmand no centro.

Na frente, no apoio ao sueco Gyokeres, vão estar Trincão e Pedro Gonçalves.

Do lado do Benfica, mesmo depois de um jogo em que acabou eliminado da Taça de Portugal, o técnico alemão Roger Schmidt optou por manter a mesma equipa inicial, com Tengstedt a ganhar mais uma vez a corrida a Arthur Cabral e Marcos Leonardo pelo lugar de avançado.

Sendo assim, o ucraniano Trubin será o guarda-redes, com Bah a defesa direito, Aursnes a defesa esquerdo e António Silva e Otamendi a formarem a dupla de centrais.

Mais à frente, Florentino e João Neves voltam a preencher o meio-campo ‘encarnado’, com Di María, Neres e Rafa no apoio ao avançado dinamarquês.

O Sporting lidera a I Liga com 68 pontos, com mais um ponto e menos um jogo disputado que o Benfica, segundo classificado e atual campeão nacional.

O encontro está agendado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.