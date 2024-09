No Estádio da Luz, para o duelo com os croatas, o selecionador Roberto Martínez optou por reforçar o setor ofensivo com a aposta no extremo Pedro Neto, deixando no banco de suplentes, por exemplo, João Palhinha, um médio de tarefas mais defensivas e que acabou o Euro2024 como titular.

Com João Cancelo fora da convocatória por falta de ritmo, Diogo Dalot ganhou a corrida a Nelson Semedo na ala direita, numa equipa inicial 100% composta por jogadores que marcaram presença no último Europeu, que decorreu na Alemanha.

Como já era esperado, o capitão Cristiano Ronaldo será a figura mais avançada da seleção nacional e terá o apoio de Rafael Leão e Pedro Neto, à frente de um meio-campo composto por Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Vitinha, com o jogador do Paris Saint-Germain, devido à ausência de Palhinha, a ter de atuar um pouco mais recuado.

Na baliza, Diogo Costa continua a ser dono e senhor da posição e terá à sua frente uma dupla de centrais composta por Rúben Dias e Gonçalo Inácio, com Nuno Mendes na esquerda e Diogo Dalot na direta.

Do lado da Croácia, destaque para a titularidade do capitão Luka Modric, que, aos 38 anos, continua a ser a grande figura da formação dos Balcãs.

O Portugal-Croácia, do grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do turco Umut Meler.

Antes do apito inicial, o antigo defesa-central Pepe, que acabou a carreira aos 41 anos após a participação no Europeu, irá ser homenageado.

No domingo, a seleção nacional defronta a Escócia, igualmente no Estádio da Luz e também com início às 19:45.

Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.