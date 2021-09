O antigo internacional brasileiro Pelé, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, afirmou hoje que está a recuperar bem de uma operação a um tumor no cólon, efetuada no sábado, num hospital de São Paulo, no Brasil.

“Estou a recuperar bem”, informou Pelé, de 80 anos, através das suas páginas oficiais nas redes sociais na internet. "Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos", escreveu, na sua página no Instagram. Na quarta-feira, o hospital em que o antigo futebolista está internado comunicou que estava a recuperar da intervenção cirúrgica, mas não especificou se Pelé já tinha saído da unidade de cuidados intensivos. Pelé está internado desde 31 de agosto, quando chegou ao hospital para realizar exames de rotina, acabando por ser descoberta a existência de um tumor no cólon. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é o único jogador da história a ter vencido o Campeonato por Mundo por três vezes (1958, 1962, 1970), o primeiro com apenas 17 anos. Durante a sua carreira, marcou 1.281 golos em 1.363 jogos. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram