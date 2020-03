No Estádio Algarve, a equipa comandada por Francisco Neto esteve na frente do marcador desde os 34 minutos, graças ao tento de Diana Silva, mas permitiu o empate no segundo tempo, aos 78, por Elena Linari.

Quando parecia que o encontro seria decidido através do desempate por grandes penalidades, a Itália conseguiu chegar ao triunfo, precisamente num penálti convertido por Cristiana Girelli, aos 90+4 minutos.

Com esta derrota, Portugal falhou a qualificação para as meias-finais e vai jogar com a Bélgica, no sábado, para decidir a classificação entre os quinto e oitavo lugares da prova.

Nas meias-finais, a Itália vai defrontar a Nova Zelândia, que superou as belgas por 7-6 no desempate por grandes penalidades, depois do 1-1 registado no tempo regulamentar.