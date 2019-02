O treinador do Tondela, Pepa, convocou hoje todo o plantel, exceto o leisonado David Bruno, para o desafio em casa frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Pepa não poupou ninguém e convocou todo o plantel para fazer frente ao Vitória de Guimarães, inclusive Ricardo Alves, que na última jornada, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, acabou expulso por acumulação de amarelos.

De fora ficou exclusivamente David Bruno, que, na 19.ª jornada frente ao Desportivo das Aves, no Estádio João Cardoso, sofreu uma entorse no pé esquerdo e está em tratamento.

O Tondela, 12.º classificado, com 20 pontos, e o Vitória de Guimarães, sexto, com 32, defrontam-se no sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 20:30, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol.