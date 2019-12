"Temos sofrido golos que custam um bocado a aceitar, mas a cobrança tem de ser feita entre nós, temos de corrigir dentro de paredes. Temos de reduzir ao máximo o erro, limitá-lo ao máximo, e continuar com a qualidade que temos tido com bola. Não podemos é jogar no desespero e precisamos de concentração máxima", sublinhou.

Após 13 jornadas disputadas, o Paços mantém-se em zona de descida, com o segundo pior ataque e a terceira defesa mais batida do campeonato. Pepa não se deixou perturbar com o registo e afirmou que o foco do Paços é de "ter de ganhar, seja qual for o jogo".

"É jogar para ganhar, com olhos nos olhos seja de quem for, com a nossa estratégia. Já disse várias vezes que temos sido castigados com o erro e não temos sido premiados com o que temos feito. Temos noção do caminho que estamos a fazer, portanto, vamos embora, continuar com esta qualidade de jogo, a definir melhor as jogadas, a ter mais paciência e critério no último terço, e depois, minimizar o erro. Parece simples, a receita, não parece? Temos de a colocar dentro de campo", concluiu.

O Paços de Ferreira, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com oito pontos, vai defrontar o Sporting de Braga, sétimo classificado, com 18, no estádio Municipal de Braga, no domingo, a partir das 20:00.