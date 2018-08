O treinador do Tondela disse hoje saber que "a equipa incomoda muita gente dentro do campo" e para a primeira jornada da I Liga de Futebol frente ao Belenenses espera um "bom jogo e com golos".

“Temos que olhar para nós e percebermos que temos qualidade e que somos uma equipa que incomoda muita gente dentro do campo, temos essa noção, e para isso acontecer, para sermos uma equipa incómoda, para quem joga contra nós temos de ter os níveis que tivemos na maior parte dos jogos da época passada”, admitiu Pepa. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da jornada inaugural da Liga diante do Belenenses, o treinador admitiu que o adversário “é uma equipa muito bem orientada e com muito qualidade”, mas isso “não pode amedrontar” nem deixar que a sua equipa fique “receosa de nada”. “Independentemente do que acontecer ao longo dos 34 jogos não podemos ir para casa com a sensação de que ficou algo por fazer, ou que devíamos ter feito mais isto ou mais aquilo”, justificou o treinador, esperando, antes, que, a cada jogo, todos estejam de “consciência tranquila”. Sobre a equipa adversária para este sábado, Pepa admitiu que “nesta fase da época é muito prematuro” analisar, porque “a capacidade de ver os adversários não é tão grande”, mas sabe que o Belenenses “tem jogadores com qualidade”. “Continua a ser uma equipa que privilegia muito a circulação rápida da bola, não tem problemas em procurar a profundidade para atacar o espaço das costas da equipa adversária e procurar a baliza em dois, três passos, gosta de atrair a equipa adversária para depois procurar a profundidade e continuam a fazer uma linha de três, mas não tão estática como no ano passado”, caracterizou. Tendo em conta esta avaliação, o mister ‘auriverde’ admitiu que o adversário deste sábado “é uma equipa com uma dinâmica muito ofensiva” e, neste sentido, prevê “um bom jogo e com golos”. Questionado se vai ser mais defensivo ou ofensivo, face à postura de ataque do Belenenses, Pepa disse que “não ter bola não melindra a equipa”. “Quando não temos a bola temos de estar todos preparados para defender e quando estamos com bola temos de saber o que fazer com ela. Estar acima de tudo equilibrados, porque hoje em dia, a maior parte dos golos são de bolas paradas e de transição”, Pepa prometeu, à margem do que aconteceu na época passada, “muita entrega, muita dedicação e lutar sempre pelos três pontos seja onde for”. “Tal como repetia sempre no ano passado, tem de ser uma equipa que sabe não ter a bola, para não entrar em desespero, e quando a tiver, ter o discernimento e sermos objetivos”. O jogo entre o Tondela e o Belenenses, da primeira jornada da I Liga, está marcado para sábado, às 19:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.