“Sabemos que vamos encontrar uma equipa que está a lutar por objetivos diferentes dos nossos, mas o compromisso é o mesmo. Queremos trazer de Braga um bom resultado. Temos algumas ausências por lesão, mas vamos com uma estratégia bem assente para o jogo e estamos confiantes para amanhã [quarta-feira]”, afirmou.

Em videoconferência de imprensa de antevisão à partida com os minhotos, Petit admitiu alguma frustração do plantel, após a derrota com o Moreirense (1-0), com uma grande penalidade desperdiçada pelos ‘azuis’ nos ‘descontos’, mas apontou o foco para o jogo seguinte, tentando motivar os jogadores.

“É natural que houvesse alguma frustração a seguir ao jogo. Temos de moralizar a equipa. No espaço de uma semana, fazes três jogos, podes corrigir e ir à procura de um resultado positivo no jogo seguinte. Dependemos do nosso trabalho e é esse o foco que podemos transmitir para a equipa”, expressou.

O Belenenses SAD tem muitos jogadores lesionados ou com fadiga, fruto de “uma época bastante longa”, como os experientes Gonçalo Silva, André Santos, Silvestre Varela e Licá, mas Petit rejeitou “mudar muito” os comportamentos da equipa, quando questionado sobre a hipótese de abdicar do sistema tático 3-4-3 para passar a utilizar o 4-3-3, dadas as muitas ausências na defesa.