"É difícil confirmar a minha situação para a próxima época, até porque não havia uma decisão definitiva por parte do clube, até agora. Infelizmente, a minha jornada no Everton chegou ao fim, após 12 épocas fantásticas. Tive a sorte de participar em 380 jogos e de ser o capitão durante seis anos", pode ler-se na conta oficial do instagram do até agora capitão dos ‘toffees’.

Aos 36 anos, o internacional inglês perdeu o lugar no eixo da defesa da equipa, tendo efetuado apenas sete encontros na temporada passada.

Também nas redes sociais, o clube de Goodison Park partilhou um vídeo com alguns momentos do defesa-central, “desejando sorte para o seu próximo capítulo”.