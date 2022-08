A precisar de fazer 16,95 para avançar para a competição das medalhas, que reúne os 12 melhores, Pichardo começou por ficar a seis centímetros do objetivo (16,89), ainda assim com o melhor registo no cômputo dos dois grupos.

Bastou a segunda corrida para, com a confiança habitual, ‘voar’ sobre o objetivo, ficando assim com a missão cumprida para a qual é claro favorito ao ouro.

Campeão olímpico, em Tóquio2020, e mundial, há um mês, em Eugene, nos Estados Unidos, com 17,95, Pichardo vai disputar a final do triplo salto na quarta-feira.

Tiago Pereira está no mesmo concurso a tentar igual objetivo.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.