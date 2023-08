“O atleta partiu hoje com a comitiva nacional, mas, durante a viagem, que tem sido atribulada para todas as seleções devido a atrasos nos voos, voltou a sentir os sintomas da lombalgia, lesão que o impediu esta época de participar nos Campeonatos da Europa de equipas, nos Campeonatos Nacionais de clubes e nos Campeonatos de Portugal”, lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

O atleta do Benfica, de 30 anos, iria defender o título conquistado em Oregon2022 na qualificação, marcada para sábado, tendo em vista a final, agendada para segunda-feira.

“Pedro Pichardo foi examinado e avaliado pela equipa médica que acompanha a seleção nacional a estes Mundiais e foi aconselhado a não participar na competição”, conclui a FPA.

Com a confirmação da ausência de Pichardo, a delegação portuguesa à 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo fica reduzida a 28 atletas, sem qualquer os seus medalhados olímpicos em Tóquio2020, por lesão, uma vez que Patrícia Mamona, prata também no triplo, ficou de fora.