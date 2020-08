O luso-cubano conseguiu 17,28 metros, o seu melhor registo da época, e só perdeu para dois adversários especialmente fortes – o burquinês Hughes Fabrice Zango, vencedor com 17,43, e o norte-americano Christian Taylor, que chegou aos 17,34.

Zango, medalha de bronze do último Mundial, passa a ser o líder mundial do ano e Taylor, bicampeão olímpico, ‘salta’ para segundo. Na lista do ano, Pichardo segue em quarto, imediatamente atrás do cubano Andy Diaz (17,30).

No mesmo ‘meeting’ a também portuguesa Evelise Veiga foi oitava posicionada no salto em comprimento, com 6,43 metros. A vitória foi para a bielorrussa Nastassiaa Mironchyk-Ivanova, a líder mundial do ano, com 6,73.