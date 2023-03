“Nenhum de nós falou sobre esse assunto, pois é um não assunto. Soube disso hoje, quando via as capas dos jornais desportivos, mas ele [Sérgio Conceição] também não sabe de onde veio essa informação. Tem contrato até 2024 e quero que cumpra até final”, afirmou.

Pinto da Costa disse que se riu com Sérgio Conceição sobre as notícias de que o ambiente entre ambos estaria tenso e que o treinador podia estar de saída do FC Porto, e que, para ele, ficava “até aos 50”.

“Perguntei-lhe o que é que ele sabia daquilo [saída do FC Porto]. Ele disse que não sabia de nada, que não falou com ninguém. Vocês [jornalistas] é que têm de descobrir de onde é que aquilo veio”, afirmou.

O presidente dos ‘dragões’ adiantou que conhece Sérgio Conceição desde os 16 anos e destacou a boa relação de amizade entre ambos, muito para além do êxito desportivo, coroado com a conquista de três títulos em cinco anos no FC Porto.

“O Sérgio Conceição, com toda a justiça, já recebeu três Dragões de Ouro e tem uma estátua no Museu por indicação minha”, adiantou Pinto da Costa, que atribuiu a terceiros a tentativa de os dividir.

“Nunca nas declarações dele [Sérgio Conceição] ele disse que não houve investimento [no plantel]. Nunca falou disso. Falou dos jogadores, até numa tentativa de valorizar os jogadores”, sustentou Pinto da Costa.

O alegado mal-estar entre ambos terá surgido após declarações de ambos, proferidas na última semana, depois do empate com o Sporting de Braga (0-0), que deixou o campeão nacional FC Porto a 10 pontos do líder Benfica.