A notícia está a ser avançada pelo Porto Canal.

Todavia, a contagem dos votos das eleições para o quadriénio 2020/2024 ainda se encontra a ser feita no interior do Dragão Arena, pelo que a informação não é ainda oficial.

As eleições do FC Porto decorrem durante este fim de semana e existiam quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.

Este será o 15.º mandato de Pinto da Costa à frente dos destinos do FC Porto. Eleito em 1982, poderá completar quatro décadas como presidente do clube, caso complete o novo mandato.

Questionado pelos jornalistas se estava contente com a reeleição, no exterior do Dragão Arena e em declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa disse estar "muito contente pela forma como decorreu este acto eleitoral" e deixou uma palavra para aqueles que confiaram em si "num tempo que não é fácil para ninguém".

"Tenho de agradecer aos 8.480 sócios que vieram votar, é sinal de que sentem e vivem diariamente o FC Porto. Num momento em que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança para as batalhas que se seguem. A única coisa que posso prometer é que vou interesse do Porto acima de tudo. Estou feliz por eles. Se confiam em mim, e se queriam que eu continuasse, assim farei", disse.

Pinto da Costa diz que no próximo jogo haverá "resposta cabal" à derrota na última jornada, mas que a equipa não precisa de incentivos para ganhar, pelo que as eleições em nada alteraram a motivação para conquistar os três pontos.

Último mandato? "Só faço planos para três anos. Não faço para quatro. Não consigo prever nada".

Futuro? O presidente reeleito adiantou que tem muitas prioridades. "O Centro de Estágio, manter a competitividade que as nossas equipas têm, fazer crescer a massa associativa, mantê-la o mais unida possível porque somos todos necessários". Nem que seja porque "ao fim de 38 anos, deitar-me de consciência tranquila ciente de que fiz o máximo e melhor pelo FC Porto", alongou Pinto da Costa.

A primeira entrevista do presidente reeleito terá lugar amanhã no Porto Canal pelas 21h00.