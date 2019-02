Pinto da Costa partilhou esse seu gosto durante a apresentação do livro "A Pele do Dragão", obra de Francisco Araújo, que relata a história dos 125 anos do FC Porto através das camisolas de jogo, com prefácio do dirigente portista.

"Tenho 189 camisolas. A maioria são do FC Porto, mas tenho de outros clubes. Tenho uma do Benfica que guardo com grande satisfação. Foi uma oferta do António Simões, com a dedicatória 'Para o senhor Pinto da Costa, com um abraço amigo do António Simões'", contou o líder dos 'dragões', durante a apresentação do livro, que decorreu na loja do clube no estádio, junto ao Museu do FC Porto.

Nessa coleção, Pinto da Costa elege a camisola de 1987, usada na final da Taça dos Campeões Europeus, em Viena, que o FC Porto venceu, como sua preferida, mas enumerou outras especiais num espólio que assume fazer a história da sua presidência.

"Tenho uma do lateral-esquerdo do Bayern de Munique, de 1987, porque o Inácio trocou de camisola com ele e depois ofereceu-ma. Tenho a que o Deco usou na sua apresentação no Barcelona: está encaixilhada, com uma dedicatória. Tenho também a da estreia do Vítor Baía, em Guimarães, lançado pelo Quinito", recuperou Pinto da Costa

Em tom bem-disposto, o dirigente deixou ainda a garantia de que não está nos planos do clube acrescentar o tom ‘encarnado’ aos equipamentos alternativos do FC Porto.