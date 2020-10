Seis futebolistas do Shakhtar Donetsk, equipa treinada pelo português Luís Castro, vão falhar o jogo particular entre Ucrânia e a França, marcado para quarta-feira, devido a dois casos positivos de covid-19, anunciou hoje a federação do país.

Segundo o organismo, o guarda-redes Andriy Pyatov e o médio Taras Stepanenko testaram positivo, forçando o isolamento de todo o plantel, incluindo o de outros quatro jogadores convocados para a seleção: Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos e Júnior Moraes. A França recebe na quarta-feira a Ucrânia, num encontro particular agendado para o Stade de France, quatro dias antes de receber a seleção portuguesa para o grupo 3 da Liga das Nações.