“O CD Tondela vem por este meio informar que recebeu a indicação por parte da Direção-Geral da Saúde que todo o plantel e equipa técnica está, desde ontem [terça-feira], em isolamento profilático”, informou o clube, no sítio oficial na internet.

O comunicado refere ainda que o Tondela “está, neste momento, a aguardar mais informações das autoridades de saúde” sobre a realização do jogo da 13.ª jornada, frente ao Moreirense, em casa, no sábado, com início às 15:30.

Antes da 12.ª jornada, frente ao Sporting, o treinador, Pako Ayestarán, já tinha testado positivo ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e, nos testes regulares que antecedem os jogos, também o guarda-redes Babacar Niasse, o central Manu Hernando e o avançado Salvador Agra tiveram testes positivos.

Após a deslocação ao Estádio José Alvalade (derrota por 2-0), o guarda-redes Pedro Trigueira, que foi titular frente ao Sporting, assumiu na conta oficial na rede social Facebook que tinha testado positivo ao vírus e que se encontrava bem.

Também Ricardo Alves faz parte da lista do boletim clínico do clube como um dos atletas do Tondela infetado pelo coronavírus, contabilizando assim um total de cinco jogadores, mais o técnico principal.