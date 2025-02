As autoridades policiais foram chamadas hoje ao Estádio do Bonfim, casa do Vitória de Setúbal, para averiguar o furto de cerca de 20 mil euros do cofre dos serviços administrativos do clube da II divisão distrital de Setúbal.

O presidente da Comissão de gestão do emblema setubalense, Carlos Silva, confirmou o assalto e a investigação em curso, poucas horas depois de os responsáveis do clube terem dado o alerta. “A PSP (Polícia de Segurança Pública) e a polícia criminal estiveram no estádio a recolher provas que possam levar à identificação dos responsáveis pelo crime”, referiu. O dirigente considera que a forma como atuaram indicia que os assaltantes tinham conhecimento das instalações. “Há suspeitos. Terá sido alguém que sabia onde estava o dinheiro, porque quem entrou foi direto ao local, sem arrombar portas”, adiantou, escusando-se a revelar mais informações. Parte do montante do roubo era referente à receita de bilheteira do jogo de domingo, da 16.ª jornada do campeonato, face à Associação Desportiva Samouquense (triunfo sadino por 6-0), embate em que estiveram, segundo números oficiais, 1.210 espetadores a assistir ao encontro no Bonfim. Fundado há 114 anos, em 20 de novembro de 1910, o Vitória — sexto clube nacional com mais participações na I Liga (72) — lidera atualmente a II divisão distrital de Setúbal, com 41 pontos, em 16 jornadas.