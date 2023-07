É com este mote que, de forma direta, se apresenta, novamente, na corrida ao organismo, depois de ter perdido, por um voto, nas eleições de 2019.

O antigo presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), entre 2015 e 2019, enviou a todas as federações desportivas portuguesas o programa de candidatura às eleições agendadas para o último trimestre do ano (sem data definida, para já), um documento onde sobressai a sua maior preocupação. O setor está “esquecido politicamente”, avisa.

Debaixo do lema de candidatura “Com Desporto, Portugal”, relembrou o esquecimento do desporto durante a distribuição de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“É um desrespeito completo pelo setor, que a CDP e as federações não podem aceitar”, escreveu na missiva, exigindo, ao mesmo tempo, “a atualização” do PRR e que seja dado ao desporto “o mesmo tratamento que outros setores do Estado tiveram”, alertou.

Por fim, Daniel Monteiro, 31 anos, reivindicou a transmissão de mais eventos desportivos na televisão pública e quer que CDP faça parte do Conselho Económico e Social, uma estratégia que passa por dotar o setor do Desporto de mais influência política, para que seja “finalmente entendido como uma prioridade para o desenvolvimento social e económico do país”, finalizou.