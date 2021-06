As fotografias com a seleção do País de Gales numa formação estranha já vêm de há anos e esta tradição de longa data continua no Euro 2020. Mas qual é o motivo das formações "desequilibradas" para as fotografias?

Quando o País de Gales se preparava para defrontar a Suíça no Euro2020, um dos costumes mais simples do futebol antes das partidas (a fotografia de equipa) tornou-se um ponto de discussão. Enquanto os jogadores galeses posavam para a fotografia, tornou-se difícil não reparar na formação "bizarra" que assumiam. Cinco jogadores de pé atrás e seis de cócoras à frente, mas longe de estarem centrados e mais à esquerda daqueles que estavam de pé. Uma coisa é certa, a clara falta de organização da equipa despertou curiosidade em muitas pessoas. Enquanto a maioria das equipas apresenta uma formação mais tradicional, parecia que os membros da selecção galesa teriam uma ideia "enviesada" de simetria perante a "desequilibrada" disposição dos jogadores. Mas, se olharmos para o Euro 2016, verifica-se que tal não é de agora. Num jogo contra a Moldávia em 2017, fizeram fila com seis atrás e cinco à frente, mas deixaram um espaço vazio entre Hal Robson Kanu e Aaron Ramsey. Nesse mesmo ano contra a Sérvia, tinham sete de pé e quatro de cócoras à frente, mas Jazz Richards ficou a olhar para Ben Davies em vez de olhar para a câmara. "No início não ligavamos a isso, mas depois algumas fotos foram-se juntando e percebemos que eram verdadeiramente horríveis, por isso pensámos que mais valia manter tudo igual", disse Joe Ledley ao País de Gales Online em 2017 sobre esta tendência. "Também tem dado sorte. Não é que seja superstição, mas penso que não teremos uma fotografia adequada", acrescenta, explicando ainda que não ensaiam a formação, apenas decidem em grupo o que vão fazer. Com sorte ou não, o País de Gales perdeu hoje com a Itália, por 1-0, na terceira jornada do Grupo A do Euro2020 de futebol, mas garantiu o apuramento para os 'oitavos', enquanto a Suíça ganhou à Turquia, por 3-1, e fica a aguardar.