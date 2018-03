O avançado japonês do Portimonense Shoya Nakajima marcou hoje o golo do empate 1-1 no jogo particular frente ao Mali, aos 90+5, na sua estreia na seleção nipónica.

O selecionador do Japão, o bósnio Vahid Halilhodzic, apostou em Nakajima aos 60 minutos, em detrimento de Usami, numa altura em que a seleção africana, que alinhou a tempo inteiro com Sacko, do Vitória de Guimarães, vencia, graças ao golo de Abdoulay Diavy, aos 43, na conversão de uma grande penalidade. O Japão integra o Grupo H do Mundial2018, juntamente com Colômbia, Polónia e Senegal. Partilhar