O Portimonense venceu hoje no terreno do Marítimo, por 1-0, com um golo de Welinton Júnior, e igualou provisoriamente o FC Porto no primeiro lugar da I Liga portuguesa de futebol.

O avançado brasileiro marcou o único golo do encontro da quarta jornada aos 43 minutos, impondo a quarta derrota do Marítimo, 18.º e último classificado sem qualquer ponto, em igualdade com o Paços de Ferreira, que tem em atraso a visita ao Benfica. Já o Portimonense conquistou a terceira vitória seguida e igualou provisoriamente no topo da classificação o campeão FC Porto, que recebe no domingo o Rio Ave.