O FC Porto venceu hoje na receção ao Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que consagrou os ‘dragões’ como campeões pela 30.ª vez, com recorde de pontos.

Com o triunfo selado com os golos de Joãozinho, na própria baliza, aos 48 minutos, e Fernando Andrade, aos 88, a formação comandada por Sérgio Conceição somou 91 pontos, estabelecendo o novo máximo de pontos na I Liga, mais três do que os alcançados pelo FC Porto, em 2017/18, e pelo Benfica, em 2015/16.

Os ‘azuis e brancos’ recebem hoje o troféu do 30.º título de campeão português de futebol, assegurado na semana passada com a vitória no terreno do Benfica (1-0), após o 15.º triunfo em casa na competição, frente ao Estoril, oitavo classificado, com 39 pontos.