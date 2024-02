A seleção de Portugal A de râguebi perdeu hoje com Inglaterra A, por 91-5, em encontro de caráter particular disputado no estádio dos Leicester Tigres, naquela cidade inglesa.

Ao intervalo, a seleção secundária portuguesa já perdia por 50-0, mas chegou ao ensaio na segunda parte, por Manuel Vareiro, aos 58 minutos. Em 08 de março, Portugal A vai defrontar também uma seleção de desenvolvimento da Irlanda, no Jamor. No râguebi, ao contrário do futebol e da generalidade das modalidades, a seleção 'A' designa uma formação secundária do país.