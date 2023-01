Já com o treinador Paulo Pereira no banco (esteve de fora, por castigo, nos primeiros três jogos), a turma das quinas sentiu muitas dificuldades para iniciar com o pé direito este grupo da segunda fase, ainda festejou a vitória no final do jogo, mas durante poucos segundos.

Francisco Costa marcou o 28-27 quando faltavam cerca de dez segundos para o final da partida e no ataque do Brasil um jogador sul-americano rematou por cima. Os adeptos de Portugal festejaram, mas durou pouco tempo.

As árbitras da partida foram chamadas ao VAR para analisarem um lance e acabaram por marcar um livre de sete metro, que o Brasil não desperdiçou, empatando o golo a 28 golos.

Com mais um jogo disputado, Portugal tem três pontos, menos um da Suécia, os mesmos do Brasil, e mais um do que Islândia e Hungria, enquanto Cabo Verde, próximo adversário dos lusos, tem zero.