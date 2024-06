Portugal, que conquistou o troféu em 2018, na Eslovénia, e 2022, nos Países Baixos, ficou integrado no Grupo 7 de apuramento, que se disputa entre dezembro de 2024 e abril de 2025.

Os vencedores dos 10 grupos de qualificação, constituídos por quatro seleções, seguem diretamente para a fase final do Europeu de 2026, na Letónia e Lituânia, enquanto os oito melhores segundos classificados disputam um play-off, em setembro de 2025.

Portugal apresenta clara superioridade nos confrontos diretos com os futuros adversários: em 16 jogos com os neerlandeses, ganhou 14 e perdeu dois, tendo-se imposto em todos os cinco embates com Andorra e vencido três e empatado um com a Macedónia do Norte.

A fase final do Campeonato da Europa de 2026, a 13.ª edição do torneio, será a primeira organizada em mais do que um país, na Letónia e Lituânia, e decorrerá entre 18 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026.