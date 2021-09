No Estádio Olímpico de Baku, palco do jogo de terça-feira, o selecionador Fernando Santos teve à disposição os 23 atletas, divididos em dois grupos, que realizaram os habituais exercícios de ‘aquecimento’ com e sem bola, no relvado, sendo que os três guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas.

O defesa Pepe e o médio João Palhinha, que não estiveram a 100% nos últimos dias, integraram a sessão sem limitações, segundo o que foi possível observar durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

No jogo da ronda inaugural do grupo A, disputado em 23 de março, na cidade italiana de Turim, a equipa das ‘quinas’ sentiu muitas dificuldades em confirmar o favoritismo, vencendo o Azerbaijão por 1-0, com um autogolo de Maksim Medvedev, aos 37 minutos.

Na terça-feira, o Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, acolherá, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), o encontro entre Azerbaijão e Portugal, da ‘poule’ A de acesso ao Mundial2022, que será dirigido pelo italiano Marco Guida.

Portugal é um dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.