Portugal conhece hoje as adversárias na fase final do Europeu feminino de futebol, com a seleção lusa a integrar o quarto e último pote do sorteio, colocando-lhe no caminho oponentes mais 'duros'.

Para o Euro2025, que decorrerá na Suíça entre 02 e 27 de julho, a seleção comandada por Francisco Neto garantiu o apuramento depois de afastar num play-off final a República Checa (1-1, em casa, e 2-1, fora). Esta será a terceira participação de Portugal num Europeu feminino, após a estreia nos Países Baixos, em 2017, e a segunda em Inglaterra, em 2022, em ambos sem que a equipa das ‘quinas’ conseguisse ir além da fase de grupos. Para a competição na Suíça, Portugal sabe que terá adversárias mais bem cotadas no ranking do apuramento, com exceção da seleção anfitriã, que é 19.ª e está no Pote 1, em contraste com a 17.ª posição das lusas. No Pote 1, das mais bem cotadas, estão também a campeã mundial em título Espanha (primeira), a Alemanha (segunda) e a França (terceira), a ‘poule’ 2 integra Itália (quarta), Islândia (quinta), Dinamarca (sexta) e a campeã europeia Inglaterra (sétima), e do Pote 3 fazem parte Países Baixos (oitava), Suécia (nona), Noruega (10.ª) e Bélgica (12.ª), todas possíveis adversárias de Portugal. Entre as 16 participantes, divididas em quatro grupos e nos quais os dois primeiros se apuram para os quartos de final, País de Gales (20.º) e Polónia (16.º) são estreantes na competição, ainda dominada pela Alemanha (oito títulos, o primeiro dos quais como RFA), seguida da Noruega (dois), Suécia (um), Países Baixos (um) e Inglaterra (um). O sorteio de hoje decorrerá na Centro de convenções tecnológicas de Lausana, a patir das 17:00 (horas de Lisboa).