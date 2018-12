A seleção portuguesa de futebol, campeã da Europa, vai conhecer hoje os quatro adversários na qualificação para o Euro2020, no sorteio a realizar em Dublin, a partir das 11:00.

Com a vitória nos grupos da Liga das Nações, Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda vão integrar grupos de cinco seleções, enquanto os restantes cabeças de série (Bélgica, França, Espanha, Itália, Croácia e Polónia) vão ser distribuídos por agrupamentos com seis.

A Alemanha é o adversário mais indesejado do pote 2, que inclui outras formações ‘perigosas’, como a Suécia e Dinamarca e a Rússia, anfitriã do Mundial2018, enquanto Sérvia, do pote 3, e a Grécia, do quarto, são os mais complicados dos restantes.

Qualificam-se para a fase final do Euro2020, a disputar em 12 cidades, entre 12 de junho e 12 de julho, os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, aos quais se vão juntar quatro provenientes do ‘play-offs’.

Os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, estão automaticamente qualificados para esta ‘repescagem’ se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos ‘play-offs’ serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.

A qualificação para o Euro2020 vai ser disputada entre 21 de março e 19 de novembro de 2019 e os ‘play-offs’ entre 26 e 31 de março de 2020.

Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda vão folgar nas terceira e quarta jornadas de apuramento, entre 7 e 11 de junho de 2019, e disputar a ‘final four’ da Liga das Nações, a 05, 06 e 09, no Porto e Guimarães.