A disputar pela primeira vez por 32 seleções, 30 das quais já estão confirmadas, faltando apenas os vencedores dos torneios de qualificação da América do Sul e Central e da América do Norte e das Caraíbas, a prova decorre de 13 a 31 de janeiro de 2021, no Egito.

As 32 equipas serão inicialmente distribuídas por oito grupos preliminares e as seleções que ocuparem as três primeiras posições de cada um (24 no total) no final da ronda avançam para a fase principal do torneio, enquanto as quartas classificadas (oito formações) disputarão a Taça Presidente.

Com a presença de três seleções estreantes — Cabo Verde, República Democrática do Congo e Uruguai –, a Hungria, Tunísia e Egito, no pote 2, assim como a França e Islândia, no pote 3, e a Rússia e Polónia, no 4, são os adversários ‘a evitar’ por Portugal.

Portugal, que regressa a um Mundial 18 anos após a última presença, Noruega (vice-campeã em 2017 e 2019) e Eslovénia (terceira em 2017) são os únicos países do pote 1 que nunca ergueram o troféu, sendo que a Suécia já venceu quatro vezes, a Alemanha três, a Espanha duas e a Croácia e a Dinamarca uma.

O sorteio decorre no Planalto das Pirâmides de Gizé, pelas 18:00 horas.