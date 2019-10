O médio de 27 anos, que é totalista na fase de qualificação do próximo Europeu, tendo mesmo já marcado dois golos, até chegou a treinar com a seleção nacional, mas acabou por não recuperar dos problemas físicos e foi mesmo dispensado, dado lugar ao regresso de André Gomes.

Da lista inicial de convocados, além de William, o selecionador nacional já teve que dispensar Rafa, devido a problemas físicos, e tem ainda Mário Rui em dúvida, já que o lateral-esquerdo esteve sempre limitado durante toda a preparação.

Em contrapartida, Pepe deverá somar a sua 107.ª internacionalização e estar de regresso ao centro de defesa, depois de ter falhado os jogos de setembro, com Sérvia (4-2) e Lituânia (5-1), devido a problemas físicos.

Na ‘onda’ dos regressos, João Mário poderá ser opção no meio-campo luso, ainda mais com a ausência de William, mas a principal dúvida acontece na frente, no que promete ser um ‘quebra cabeças’ para Fernando Santos.

Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo aparecem como ‘intocáveis’ no ‘onze’ português, deixando Gonçalo Guedes, João Félix e André Silva na luta por apenas um lugar.

No Estádio José Alvalade, Portugal, atual campeão europeu, é claro favorito a vencer um Luxemburgo que o máximo que conseguiu neste apuramento foi vencer a Lituânia em casa, por 2-1, e depois empatar em Vilnius, a uma bola.

Um triunfo, mais que esperado, irá deixar Portugal com ‘pé e meio’ no próximo Europeu, em que irá defender o título, e na luta com a Ucrânia pelo primeiro lugar do grupo B, naquele que promete ser um duelo bem ‘quente’ na próxima segunda-feira, em Kiev.

O grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (oito em quatro), Sérvia (sete, em cinco), Luxemburgo (quatro, em cinco) e Lituânia (um, em cinco).

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do polaco Daniel Stefanski.