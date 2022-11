Depois do triunfo sobre o Gana (3-2), Portugal terá pela frente aquele que, à partida, será o principal rival na luta pela primeira posição do grupo, num encontro agendado para as 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail, e que encerra a segunda ronda da fase de grupos.

A seleção nacional ocupa a liderança, com três pontos, à frente da Coreia do Sul, de Paulo Bento, e do Uruguai, ambos com um, enquanto o Gana, que joga com os sul-coreanos, é último, sem qualquer ponto.

Um triunfo sobre os sul-americanos, ‘carrascos’ na edição anterior do Campeonato do Mundo, garantirá, desde logo, a presença lusa na próxima fase e, eventualmente, até mesmo a primeira posição da ‘poule’, se os asiáticos e os africanos empatarem na outra partida.

Com a lesão de Danilo, que dificilmente voltará a jogar nesta fase de grupos, e Otávio em dúvida, Fernando Santos terá de mexer, pelo menos, em duas ‘peças’ do ‘onze’ que arrancou contra o Gana, sendo que o técnico já confirmou que Pepe vai ocupar a posição do jogador do Paris Saint-Germain no eixo defensivo.

Desta forma, é provável que Portugal alinhe com o seguinte ‘onze’: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro, Rúben Neves (ou Palhinha), William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

A partida será realizada no Estádio de Lusail, o maior entre os oito do Mundial2022, com capacidade para 88.000 espetadores, e será arbitrada pelo iraniano Alireza Faghani.

Antes, a partir das 16:00 locais, Coreia do Sul e Gana jogam no Estádio Education City, em Doha, depois de na primeira jornada os sul-coreanos terem empatado 0-0 com o Uruguai e os ganeses terem sido derrotados por Portugal.

Também hoje, prosseguem os jogos do Grupo G, com o pentacampeão Brasil a jogar diante da Suíça (19:00 locais), duas formações que venceram na primeira ronda e estão empatadas, com três pontos, à frente de Camarões e Sérvia, ainda sem pontos e que têm duelo marcado para as 13:00 locais.

Brasileiros ou suíços podem assegurar o apuramento para os ‘oitavos’ em caso de triunfo, aliado a um empate entre camaroneses e sérvios.