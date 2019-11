A seleção das ‘quinas’, que venceu neste mês a Lituânia (6-0) e no Luxemburgo (2-0) nos últimos jogos do apuramento para o Euro2020, tem 1.639 pontos, mais três do que a Espanha, oitava, e está igualmente a três pontos da Croácia (sexta) e a seis do Uruguai (quinto).

A liderança pertence há mais de um ano, desde 25 de outubro de 2018, à Bélgica, com os ‘diabos vermelhos’ à frente da campeã mundial França, e do Brasil, terceiro, enquanto a Inglaterra surge em quarto.

A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, mantém o 10.º lugar, sendo o quarto país da CONMEBOL, zona sul-americana, no top-10, atrás de Brasil, Uruguai e Argentina, que é nona classificada com apenas mais um ponto.

Entre as outras seleções com técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, desceu duas posições para o 41.º lugar, os Camarões, treinados por António Conceição, caíram para 53.º, e o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, mantém-se no 60.º posto.