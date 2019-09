Portugal perdeu pelos parciais de 21-25, 25-19, 18-25 e 23-25 e ‘cedeu’ o quarto lugar à Grécia, que beneficiou da melhor diferença de pontos no desempate a três com lusos e romenos.

Grécia, Portugal e Roménia terminaram a fase de qualificação com três pontos, todos com cinco ‘set’ ganhos e 13 sofridos, mas no desempate pela diferença de pontos a seleção helénica levou a melhor, com 386 contra 432, tendo a ‘equipa das quinas’ alcançado 386 e sofrido 433 (mais um).

O derradeiro jogo do grupo A vai decidir o vencedor e coloca frente a frente as seleções invictas da França e da Itália, ambas com 12 pontos e já há duas jornadas com presença assegurada nos oitavos de final, tal como a Bulgária (3.ª com nove).