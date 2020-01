No Pavilhão Multiusos de Gondomar, as francesas Marie Migot e Stephanie Loeuillette bateram a dupla lusa Xue Luo e Fu Yu, por 3-0 (11-9, 11-8 e 13-11), enquanto Jia Nan Yuan superou em singulares Jieni Shao, por 3-2 (11-9, 11-7, 8-11, 8-11 e 11-7).

As anfitriãs reduziram a desvantagem através de Fu Yu, ao derrotar Stephanie Loeuillette, por 3-0 (11-3, 11-6 e 11-6), mas Nan Yuan acabou com o sonho olímpico português frente a Xue Luo, carimbando o triunfo gaulês com novo 3-0 (11-3, 11-6 e 11-9).

A França, 18.ª cabeça de série do torneio, cinco posições abaixo de Portugal, vai medir forças com a Coreia do Sul, quarta pré-designada, que venceu a Espanha (3-0), no domingo, às 16:00, pela derradeira vaga de acesso a Tóquio2020.

Fu Yu, já apurada individualmente, Jieni Shao e Xue Luo, acompanhadas por Leila Oliveira e Rita Fins, falharam a presença inédita na competição olímpica por equipas femininas, um dia após a seleção masculina ter selado a participação em solo japonês.