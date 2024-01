O piloto João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, venceu três das 12 especiais disputadas (a quarta, a sétima e a oitava), elevando para quatro o seu pecúlio na prova, em duas participações.

Já o navegador Fausto Mota, radicado em Espanha, acompanhou o brasileiro Cristiano Batista no triunfo na nona etapa.

Desta forma, são 11 os pilotos que já triunfaram em etapas no rali Dakar e cinco navegadores.

Hélder Rodrigues, com nove triunfos em etapas conseguidos entre 2006 e 2016, nas versões africana e sul-americana da prova, é o mais bem-sucedido.

Segue-se Carlos Sousa, com seis, conquistados entre 2000 e 2014, sempre nos automóveis.

A estes juntam-se os quatro de Ruben Faria nas motas (entre 2006 e 2013), os quatro de João Ferreira nos veículos ligeiros (um no ano passado e três este ano), os três do malogrado Paulo Gonçalves, também nas motas (entre 2011 e 2016), e os triunfos individuais de Duarte Guedes nos automóveis (nona etapa de 1997), Paulo Marques nas motas (13.ª etapa de 1997), Bernardo Vilar nas motas (15.ª etapa de 2002), Ricardo Leal dos Santos nos carros (14.ª etapa de 2012), Joaquim Rodrigues Jr. nas motas (terceira etapa de 2022) e Ricardo Porém nos veículos ligeiros (12.ª etapa de 2023).

Entre os navegadores, registam-se 14 triunfos, 10 deles na companhia de um piloto português. Destaque para os sete de Paulo Fiúza (um com Leal dos Santos, dois com o argentino Orlando Terranova e quatro com o francês Stephane Peterhansel).

João Luz tem duas vitórias, ambas com Carlos Sousa, em 2000, Miguel Ramalho tem outra, também com Carlos Sousa, em 2014, e Fausto Mota outra, este ano. A estes junta-se Filipe Palmeiro, com quatro triunfos, todos ao lado de João Ferreira.

Somando todos, totalizam-se 47 vitórias portuguesas, sendo que 10 são repetidas, entre piloto e navegador, de um total de 16 portugueses que já sabem o que é vencer na maior maratona de todo-o-terreno do mundo.