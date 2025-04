Sabe-se por uma fonte avançada pelo Correio da Manhã que o suspeito tem 27 anos, mas ainda não se conhecem os motivos do ataque.

Até ao momento, a versão de que o jovem teria sido atacado por denunciar um grupo que estaria a adulterar bebidas de raparigas não foi confirmada pela polícia judiciária. Depois de alertar um segurança para a situação, o jovem foi agredido, tendo contactado a PSP.

Os acusados foram expulsos do estabelecimento comercial após uma discussão verbal e depois, já no exterior do bar, voltaram a envolver-se em confrontos, desta vez com agressões físicas, tendo o suspeito, utilizando uma faca, golpeado a vítima, um jovem de 19 anos, na zona torácica e membro superior direito, lesão que veio revelar-se fatal, apesar do socorro de emergência. A rixa envolveu mais de 20 pessoas, que participaram nas agressões.

Está em causa a possibilidade de se ter tratado de um confronto entre grupos rivais, segundo um comunicado da PJ, que acrescenta que foi encontrado um dos elementos de dois grupos distintos suspeito de homicídio com arma branca.

A PJ avança ainda que foi possível identificar, localizar e deter o agressor, "que já se encontrava em fuga, refugiado numa zona isolada do interior do país e a preparar-se para fugir para o estrangeiro".

O detido será presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Vila Nova de Famalicão Braga.