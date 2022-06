Depois de ter visto confirmado na véspera o apuramento para a fase final do Euro2023, que se vai disputar na Geórgia e na Roménia, Portugal, com muitas alterações no ‘onze’, venceu, com golos de Fábio Silva (03, 27 e 57 minutos), Paulo Bernardo (43), Vítor Oliveira (45 e 65), Fábio Carvalho (78), Henrique Araújo (83) e Gonçalo Ramos (90).

Com este triunfo, Portugal passou a somar 25 pontos, mais oito do que a Grécia, tendo já assegurado a nona presença em fases finais de Europeus de sub-21, nas quais tem como melhores prestações os segundos lugares em 1994, 2015 e 2021.