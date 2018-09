O 'capitão' luso, que está a iniciar a 'aventura' na Juventus, foi poupado do particular com a vice-campeã mundial, Croácia (1-1), e do embate com os transalpinos, que marca a estreia lusa no grupo 3 da divisão A da mais recente competição criada pela UEFA, no qual está igualmente inserida a Polónia.

Ronaldo é um dos 10 jogadores que estiveram no último Mundial - Portugal caiu nos oitavos de final, perante o Uruguai - e que não entraram nas contas do selecionador, Fernando Santos, para este duplo confronto.

A equipa das quinas apresenta-se com várias novidades, com destaque para Cláudio Ramos, Pedro Mendes, Sérgio Oliveira e Gedson Fernandes, chamados pela primeira vez à seleção principal, sendo que os dois últimos somaram a primeira internacionalização na quinta-feira, com a Croácia.

Contudo, dificilmente o quarteto merecerá 'honras' de titularidade frente à Itália, num 'onze' que não deverá andar muito longe daquele que arrancou o particular com a Croácia.