Nas meias-finais, na quarta-feira, a seleção portuguesa bateu a Suíça, por 3-1, com um ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, enquanto no dia seguinte, a Holanda venceu a Inglaterra, por igual resultado, mas após prolongamento.

Além da estar fisicamente mais fresco, Portugal tem o estatuto de campeão europeu e vai atuar perante o seu público, no Estádio do Dragão, embora tenha uma baixa de peso.

O defesa central Pepe lesionou-se frente aos helvéticos e vai falhar a final, tendo mesmo sido dispensado do estágio da seleção nacional.

Com Pepe ausente, José Fonte deverá fazer dupla com Rúben Dias no centro da defesa, naquela que poderá ser a única alteração de Fernando Santos no ‘onze’ inicial.

Esta é a terceira final da história da seleção portuguesa, depois do desaire com a Grécia (1-0) no Europeu de 2004 e da vitória com a França (1-0 após prolongamento) no Europeu de 2016.