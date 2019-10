Depois do 4-0 à Letónia, na quinta-feira, os campeões da Europa, que ao intervalo já venciam por 2-0, superaram os germânicos com golos de Fábio Cecílio (16 minutos), Pedro Cary (17) e Cardinal (24, 39 e 40).

Na classificação, Portugal soma os mesmos pontos da também apurada República Checa, frente à qual decidirá o vencedor do agrupamento, no domingo. A Alemanha e a Letónia, goleada por 7-1 pelos checos, estão a zero e fora do Europeu de 2020.

Os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos qualificam-se para a Ronda de Elite, que apura para a final os primeiros de cada um dos quatro grupos e coloca os segundos num ‘play-off’, que define as restantes duas vagas europeias.

O Mundial de 2020 disputa-se na Lituânia, mais concretamente nas cidades de Kaunas, Klaipeda e Vilnius, entre 12 de setembro e 4 de outubro.